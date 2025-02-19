Kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime ara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.