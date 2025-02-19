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Kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime ara

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki bazı üniversitelerde eğitime ara

21:5619/02/2025, Çarşamba
AA
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı yükseköğretim kurumlarındaki eğitimi de olumsuz etkiledi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı yükseköğretim kurumlarındaki eğitimi de olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul'da da etkili oldu. Trafiği ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı eğitim ve öğretimi de vurdu. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin ardından İstanbul'da bazı üniversitelerde de eğitime ara verildi.

İstanbul
'da
kar yağışı
ve
olumsuz hava koşulları
nedeniyle bazı
üniversiteler
de eğitime ara verildi.

İstanbul genelinde ilk, orta ve lise derecesindeki okullarda Valiliğin kararıyla yarın eğitime ara verilmesinin ardından bazı üniversitelerden de tatil açıklaması geldi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günleri tüm eğitim süreçlerinin çevrim içi olarak sürdürüleceğini bildirdi.
İstanbul Üniversitesi
nden yapılan açıklamada da "
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.
" ifadesi kullanıldı.

İTÜ'de eğitime iki gün ara

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal
da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, eğitim-öğretim faaliyetlerine 20-21 Şubat tarihlerinde ara verildiğini bildirdi.
Yıldız Teknik Üniversitesi
nden yapılan açıklamada, 20-21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin internet üzerinden yürütüleceği kaydedildi.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü
de eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini ifade etti.

Üniversitenin açıklamasında, kurum bünyesinde görev yapan engelli personelin, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanların ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



#İstanbul
#kar tatili
#üniversiteler
#Eğitim

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