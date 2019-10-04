Gündem İstanbulda meydana gelen depremin ardından Cerrahpaşa Çocuk Acil taşınıyor
İSTANBUL

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Cerrahpaşa Çocuk Acil taşınıyor

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Cerrahpaşa Çocuk Acil taşınıyor

Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemeler sonucunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil ve Kadın Hastalıkları Bölümü'nün taşınmasına karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Cerrahpaşa Çocuk Acil'in taşınmasına karar verildi.
Cerrahpaşa Çocuk Acil'in taşınmasına karar verildi.

Dün açıklanan Valilik karar ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve yan dal bölümleri hizmete kapatıldı.

Kapatılmanın ardından bu servislerin yeni yapılan 13 prefabrik binaya taşınacağını duyuran İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç Dr. Zekayi Kutlubay, "Valiliğin ve Rektörlüğümüzün dün bir açıklaması oldu. Her iki açıklamada da Çocuk Acil servisi için az hasarlı diye rapor verdiler. Geri kalan hiçbir binamızda hasarlı bir durum yok. Yapı birimi ve mühendislik fakültesi de gezdi. Verilen raporlar olumlu. Fakat az hasarlı denilen yerde tedbiren dünden itibaren çocuk hastalıkları binamızda hizmeti durdurduk.

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Yaklaşık üç yıldır yeni bir inşaat çalışmamız vardı. Alt Cerrahpaşa dediğimiz yerde 13 tane çelik bina yaptık. Çocuk binası da yapılmış durumda, 15 güne ihtiyacımız var. Deprem de bu süreci hızlandırmış oldu" dedi. Mevcut hastaların ve yeni hastaların durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kutlubay, "Hocalarımız kendi hastalarını takip ediyor. Genel polikliniklere yavaş yavaş başlayacağız. Çocuk Acil'de hasta alımını kestik ama çok zaruri ihtiyacı olanlara Yetişkin Acil'de hizmet veriyoruz. Çocuk Acil'i de bir hafta içerisinde hizmete açacağız" diye konuştu.

DHA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil ve Kadın Hastalıkları Bölümü'nün taşınmasına karar verildi.

"Yoğun bakım henüz hazır değil"

Acil durumlar için yetişkin servisinin açık oluğunu ancak yoğun bakımın bulunmadığını söyleyen Doç. Dr. Kutlubay, "Dün tahliye kararı açıklanınca biz zaten taburcu edebileceklerimizi ettik, edemediklerimizi de yetişkin içerisindeki yeni servise taşıdık. Onları mağdur etmedik, takip etmeye devam ediyoruz. 40-50 yataklık çocuk hastalıkları için yataklı servis ayırdık. Çocuk ve yeni doğan servislerini mecburen boşalttık. Yeni yoğun bakım servisleri de 2-3 hafta içerisinde açılacak, henüz hazır değil" şeklinde konuştu.

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"Yıkıldıktan sonra TOKİ yeni hastane yapacak"

Çocuk Acil'in yanı sıra Kadın Hastalıkları Bölümü'nün de 1 ay sonra boşaltılacağına ve Cerrahi bölümün de hizmete devam edeceğini söyleyen Kutlubay, boşaltılan binaların yıkılacağını belirtti.

Doç. Dr. Kutlubay, "Boşaltılan binalar yıkılacak. TOKİ orada yeni hastane binaları yapacak. Yeni yapılan binaların taşınmasını Kalkınma Bakanlığı ve kendi bütçemizle yaptık. Ancak son duyumumuz bu taşınma işleri için hükümetimizin bir kaynak ayırdığı yönünde" dedi.

DHA
Çocuk Acil'in kapatılmasının ardından bu servisler yeni yapılan 13 prefabrik binaya taşınacak.

Çocuğu için randevu almaya gelen baba Selçuk Damaoğlu, "Çocuğumu muayene ettirmek için geldim. andevu alacaktım, hizmet olmadığını gördüm. Sanırım deremden dolayı boşaltılıyormuş. Bilgi aldım döneceğim. Boşaltmadan ötürü muayeneler durdurulmuş. Çoğumu getirmemiştim. Ne yapacağımıza bakacağız artık" dedi.

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Çocuğunun durumunun acil olduğu için yetişkin bölümünde muayeneye alındığını belirten anne Şeyma İşler de, "Kapalı olduğunu kapıda öğrendim. Ramatoloji bölümüne gelmiştim. Yetişkin ramatolojisi bölümüne çocuk ramatolojisi geçmiş. Önce gönderdiler baya bir gerildik, ama daha sonra aldılar. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Şimdi kan ve idrar tahlili verdik sonuç bekliyoruz. Muayene yok ama tahlil işlemleri devam ediyor" diye konuştu.

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