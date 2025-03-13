İZSU kirletmekten vazgeçmedi

Atık su deşarjı nedeniyle daha önce 17,6 milyon lira ceza alan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) denizi kirletmeye devam ediyor. Bu kez de Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan Körfez’e atık su deşarjı tespit edildi. İZSU’ya 3,3 milyon lira idari ceza kesildi.
Körfezi kirleten İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 lira ceza kesildi. Önceki gün atık su deşarjı yapılan İzmir Körfezi'nde suyun rengi değişti, çevreye kötü koku yayıldı. Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgede incelemede bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU'ya ait deşarj hattından İç Körfez'e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. İZSU'ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. İZSU'ya daha önce de Çevre Kanunu'na aykırı şekilde atık su deşarjı ve izin belgesi olmadan tesis işletmekten dolayı 17 milyon 634 bin 413 liralık 16 idari ceza kesilmişti. Öte yandan İzmir'in Gaziemir ilçesindeki eski kurşun fabrikası atıklarının boş bir araziye izinsiz şekilde dökülmesiyle ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
Ceyhan’da balıklar ölüyor
- Adana'daki Ceyhan Nehri'nde oluşan kirlilik ve balık ölümleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Kirliliğin kaynağını tespit etmek için yetkili çevre laboratuvarından 6 ekip ve 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile saha incelemesi başlatıldı. Denetimler, Ceyhan Havzası'nın yanı sıra Seyhan Havzası'nı da kapsayacak şekilde genişletildi. Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi, atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden OSB’ler, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesisleri olmak üzere 40 tesisin çıkışından da atık su numuneleri alındı. Sınır değerlerinin üzerinde atık su deşarjı tespit edilirse, kirliliğe neden olan işletmelere ceza uygulanacak.