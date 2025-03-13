İZSU kirletmekten vazgeçmedi

Adana'daki Ceyhan Nehri'nde oluşan kirlilik ve balık ölümleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Kirliliğin kaynağını tespit etmek için yetkili çevre laboratuvarından 6 ekip ve 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile saha incelemesi başlatıldı. Denetimler, Ceyhan Havzası'nın yanı sıra Seyhan Havzası'nı da kapsayacak şekilde genişletildi. Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi, atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden OSB’ler, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesisleri olmak üzere 40 tesisin çıkışından da atık su numuneleri alındı. Sınır değerlerinin üzerinde atık su deşarjı tespit edilirse, kirliliğe neden olan işletmelere ceza uygulanacak.