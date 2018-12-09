Gündem İZSU vatandaşların kullandığı çeşmeyi mühürledi
İZMİR

İzmir'de İZSU ekipleri Dikili'deki bir parkın suyunu mühürledi

İZSU vatandaşların kullandığı çeşmeyi mühürledi

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesinde bir parkta bulunan ve vatandaşların kullandığı çeşme, İZSU tarafından borçlarının ödenmediği gerekçesiyle mühürlenip kapatıldı.

Yeni Şafak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri parktaki çeşmeyi mühürledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri parktaki çeşmeyi mühürledi.

Uzun süredir kent geneline yayılan kötü koku nedeniyle zor günler geçiren İzmirliler bu kez halka açık parkta bulunan bir çeşmenin 'borcu nedeniyle' mühürlenmesinin şokunu yaşıyor.

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'ndeki parkın içinde bulunan çeşmenin bölgenin hem turistik bir yer olması hem de parka gelenlerin çok olması nedeniyle gün içerisinde oldukça sık kullanıldığını vurgulayan bölge sakinleri, yapılan işleme bir anlam veremediklerini söyledi.

İZSU tarafından mühürlendi

Söz konusu parkta yer alan ve özellikle parla gelen çocuklu aileler ile yaşlılar tarafından daha yoğun kullanılan çeşme, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından mühürlendi.

Semt sakinleri, Dikili ilçesinin Belediye Başkanının CHP'li Mustafa Tosun olduğunu hatırlatarak, "Kendisi daha önce de, 'esnaf su satamaz' diye Çandarlı Mahallesi'ndeki çeşmeleri kapattırmıştı" cümlesiyle yaşananları özetledi.

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