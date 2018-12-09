İZSU vatandaşların kullandığı çeşmeyi mühürledi

Uzun süredir kent geneline yayılan kötü koku nedeniyle zor günler geçiren İzmirliler bu kez halka açık parkta bulunan bir çeşmenin 'borcu nedeniyle' mühürlenmesinin şokunu yaşıyor.

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'ndeki parkın içinde bulunan çeşmenin bölgenin hem turistik bir yer olması hem de parka gelenlerin çok olması nedeniyle gün içerisinde oldukça sık kullanıldığını vurgulayan bölge sakinleri, yapılan işleme bir anlam veremediklerini söyledi.

İZSU tarafından mühürlendi

Söz konusu parkta yer alan ve özellikle parla gelen çocuklu aileler ile yaşlılar tarafından daha yoğun kullanılan çeşme, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından mühürlendi.

Semt sakinleri, Dikili ilçesinin Belediye Başkanının CHP'li Mustafa Tosun olduğunu hatırlatarak, "Kendisi daha önce de, 'esnaf su satamaz' diye Çandarlı Mahallesi'ndeki çeşmeleri kapattırmıştı" cümlesiyle yaşananları özetledi.