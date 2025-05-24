Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
Karaman'da öfkeli koca evin çatısını ateşe verdi

Karaman'da öfkeli koca evin çatısını ateşe verdi

12:3524/05/2025, ہفتہ
IHA
Sonraki haber
Yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karaman'da eşiyle arasında çıkan sözlü tartışma sonrasında öfkelenen koca M.G. evin çatısını ateşe verdi.

Karaman'da M.G (37) isimli koca uzaklaştırma kararı alan eşi K.G.'nin kaldığı eve geldi. Eşiyle arasında çıkan sözlü tartışma sonrasında öfkelenen koca M.G. evin çatısını ateşe verdi. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden kadın KADES uygulamasına basarak polisten yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler evin çatısının yandığını görünce adrese itfaiye istedi. Korkarak evinden dışarıya çıkamayan kadınsa ekipler tarafından evden dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen öfkeli koca olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Ambulansta kontrolden geçirilen koca daha sonra polis merkezine götürüldü. Yangın ise itfaiye ekibi tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.





#karaman
#kaza
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortaokul ve lise öğrencileri sabırsızlıkla bekliyor! 2025 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?