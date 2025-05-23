Antalya'da yangın paniği: 1,5 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alındı

"Bir anda annem uyandırdı, 'Yangın var' dedi. Yangının büyüklüğünü görünce itfaiyeyi aradım. İtfaiyenin gelmesi biraz sürdü. 3- 4 farklı yerde alevler vardı. Bence kundaklama. Birisi bir şey yemiştir, içmiştir, atmıştır, yangın çıkmıştır. Burası dedemin evi, ziyarete gelmiştik"