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Bursa'da mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü

Bursa'da mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü

08:4924/05/2025, Cumartesi
DHA
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Yangının söndürülmesi ekiplerin müdahalesiyle bir saat sürdü.
Yangının söndürülmesi ekiplerin müdahalesiyle bir saat sürdü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir mobilya imalathanesinde yangın çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyeye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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