Çanakkale'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)'nin konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy'deki 106 bin 151,08 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapılar, bütün halinde 49 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.