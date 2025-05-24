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Çanakkale'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Çanakkale'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

08:4424/05/2025, Cumartesi
AA
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İhale için 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.
İhale için 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çanakkale'deki bazı taşınmazlar ile üzerindeki yapıları 49 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)'nin konuya ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy'deki 106 bin 151,08 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapılar, bütün halinde 49 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.


İhale şartnamesi bedeli 25 bin lira, geçici teminat bedeli 35 milyon lira olarak belirlendi.


Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihale, açık artırmayla sonuçlandırılacak.


İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.


İhale için 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.


Teklif sahiplerinin ilgili belgeleri ÖİB'nin "Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara" adresine son teklif verme tarihinde saat 18.00'e kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.



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