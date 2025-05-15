Kars'ta define avcıları suçüstü yakalandı

Kars Kalesi bölgesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan KOM ekipleri, definecilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde yapılan operasyonda sit alanı içerisinde bulunan kale bölgesinde kaçak kazı yapan İ.P. (57), B.A. (51), M.A. (36), Ö.A. (29), A.B. (28) ve A.B. (24) kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.