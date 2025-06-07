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Kayseri'de otomobil takla attı: Üç yaralı

Kayseri'de otomobil takla attı: Üç yaralı

22:457/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi'den Tomarza istikametine gelmekte olan 63 LD 863 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 1'i çocuk 3 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti. Otomobil ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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