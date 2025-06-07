Kayseri'de otomobil takla attı: Üç yaralı

Edinilen bilgiye göre Develi'den Tomarza istikametine gelmekte olan 63 LD 863 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 1'i çocuk 3 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti. Otomobil ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.