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Kıyma çektiği sırada elini makineye kaptırdı

Kıyma çektiği sırada elini makineye kaptırdı

22:056/06/2025, Cuma
DHA
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Kasabın elini kıyma makinesine kaptırarak yaralanmasına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kasabın elini kıyma makinesine kaptırarak yaralanmasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kayseri'de bir kasap, kıyma çektiği sırada elini kıyma makinesine kaptırdı. Yaralanan kasap, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran Mustafa A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan kasap dükkanında meydana geldi. Kasap Mustafa A., kıyma çekimi yaptığı sırada elini makineye kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



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