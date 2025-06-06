Kıyma çektiği sırada elini makineye kaptırdı

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan kasap dükkanında meydana geldi. Kasap Mustafa A., kıyma çekimi yaptığı sırada elini makineye kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.