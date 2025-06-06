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İstanbul'da bayramın ilk gününde acemi kasap bilançosu: 776 yaralı

İstanbul'da bayramın ilk gününde acemi kasap bilançosu: 776 yaralı

18:266/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
AA
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İstanbul'da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 'acemi kasaplar' hastanelerin yolunu tuttu.
İstanbul'da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 'acemi kasaplar' hastanelerin yolunu tuttu.

İstanbul'da sabah namazının ardından kurban kesmek için belirlenen alanların yolunu tutan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Şehir genelinde kamu hastanelerine, bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralanan 776 kişinin başvurduğu bildirildi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan 776 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kesim için belirlenen alanlarının yolu tutan kişilerden bazıları bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

"Acemi kasap" olarak adlandırılan bu kişiler, yakınlarının yardımının yanı sıra ambulanslarla da kentin farklı bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına getirildi.

Bu kapsamda, kent genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine şu ana kadar 776 kişinin başvurduğu bildirildi.

Eti doğrarken elektrikli hızarla parmağını kesti

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne başvuranlar arasında yer alan Sezai Harmankaya, AA muhabirine, kurban kesimi sırasında yaşadığı kazayı anlattı.

Kurban eti doğrarken elektrikli hızarla tahtanın arasına sıkışan baş parmağının yarısından fazlasının kesildiğini dile getiren Harmankaya, doktorların parmağını alçıya aldığını belirtti.

"Eskisi gibi olmayacak"

Kemikte kırıkların bulunması nedeniyle ameliyat olacağını da kaydeden Harmankaya, doktorunun "parmağının eskisi gibi olmayacağını" kendisine söylediğini aktardı.

Maltepe'de kurbanın derisini soyarken yaralanan Kenan Köşgen ise elini baş parmağından bileğine doğru kestiğini, parmağında üç dikiş atıldığını ifade ederek, işi bilmeyenlerin kesim yapmamasını tavsiye etti.



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