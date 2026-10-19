İstanbul'daki sel felaketinde bir acı haber daha: Can kaybı 6'ya yükseldi
08:34, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:51, 19/10/2026, Pazartesi
IHA
İstanbul'daki selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Valiliği, kentteki selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait cesedin Ayvansaray Vapur İskelesi'nin yakınında bulunduğunu açıkladı.
İstanbul Valiliğinde yapılan açıklamada, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi'nin yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tespit edilmiştir. Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Gündem
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi
Gündem
Kocaeli'deki sel felaketinden acı haber: Bir kişinin cansız bedeni bulundu
Başlıklar :İstanbulAyvansarayVapurİstanbul Valiliği