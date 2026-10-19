İstanbul'daki sel felaketinde bir acı haber daha: Can kaybı 6'ya yükseldi

Avcılar'da trafik terörü: Yol verme tartışması kanlı bitti, evine kadar takip edip bıçakladılar

Avcılar'da iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip eden şüpheliler, sürücüyü boynundan bıçakladı. Kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden sürücünün yakını olan iki kişiyi daha bıçakla yaraladı. Yaralı üç kişi hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.