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Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangında itfaiye eri yaralandı

Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangında itfaiye eri yaralandı

16:038/07/2025, Salı
AA
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Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yenice köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürdü.


Yangına müdahale ettiği sırada yaralanan bir itfaiye eri, ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.




#kırklareli
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#itfaiye
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