Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangında itfaiye eri yaralandı

Yenice köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürdü.