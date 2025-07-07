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Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

21:177/07/2025, Pazartesi
G: 8/07/2025, Salı
AA
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Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mardin'in Ömerli ilçesi Çalışan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçenin kırsal Çalışan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


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