Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Çatalca'da seyir halindeki TIR alev alev yandı

Çatalca'da seyir halindeki TIR alev alev yandı

16:287/07/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca geçişinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrasında TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Elbasan mevkiinde seyir halindeki bir TIR'ın motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden şoför, TIR'ı emniyet şeridinde durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede TIR'ın tamamına yayılırken, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü. Tamamen yanan TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.






#çatalca
#tır
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Piyasanın gözü TCMB temmuz toplantı tarihinde