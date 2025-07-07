Karabük haberleri: Safranbolu'da aynı günde ikinci yangın

Yangın, Barış Mahallesi Göztepe mevkiinde meydana geldi. Boş arazideki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yayılan alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.