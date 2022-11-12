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POLİTİKA

KKTC için tarihi adım: Bizim için gurur vesilesidir

Türk Devletleri Teşkilatı, KKTC’nin tanınması sürecinde tarihi bir adım attı. Özbekistan’da düzenlenen Devlet Başkanları 9’uncu Zirvesi’nde KKTC, Teşkilat’a gözlemci üye kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun “Tarihi bir adım” olduğunu belirterek “Tarih sayfalarına geçecek milat niteliğindeki bu unsur, bizim için ilave bir gurur vesilesidir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KKTC için tarihi adım: Bizim için gurur vesilesidir
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi” diyerek her zaman KKTC’nin yanında olduklarını belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin TDT’ye gözlemci üye kabul edilmesini “tarihi bir adım” olarak nitelendirdi.

DÜNYAYA MESAJ VERİLDİ

Tatar, “Bir kere bu, tarihi bir adımdır. Tarihi bir karardır. Çünkü netice itibarıyla ben cumhurbaşkanı olduktan sonra eşit egemenlik temelinde ve eşit ulusal statüyü vurgulamıştım. Bir uluslararası kuruluşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi adıyla üye olması, iki devletli siyasi mücadelemizi destekler nitelikte ve bunun önemi çok büyük” dedi. KKTC’nin dünya tarafından tanınması için Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomasi çabalarına dikkati çeken Tatar, “KKTC’nin TDT’ye kabulü ile tüm dünyaya şu mesaj verilmiştir, ‘Kıbrıs Türkleri yalnız değildir. Kıbrıs Türklerin egemen olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti yavaş yavaş, aşama aşama demek ki uluslararası camiadan kabul görmektedir.” ifadelerini kullandı.

MÜCADELE GÜÇLENDİ

KKTC’ye yönelik izolasyonlar ve ambargoların da son bulmasını isteyen Tatar, “Şimdi bu tarihi kararla Türk Devletleri Teşkilatı’na bizim gözlemci statüsü ve kendi adımızda Kuzey Kıbrıs Türk hükümeti olarak kabul edilmemiz bir aşamadır. Bütün bunlar, bütün bu gelişmeler verdiğimiz siyasi mücadelenin güçlendiğini göstermektedir” değerlendirmesini yaptı.

MİLAT OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür eden Tatar, “Bu olumlu gelişmeden daha da cesaret alarak onurlu mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. KKTC’nin uluslararası bir örgüte daha katılmasının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Devletimiz, uluslararası bir örgütte ilk kez anayasal adıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu statüyü kazanmıştır. Tarih sayfalarına geçecek milat niteliğindeki bu unsur, bizim için ilave bir gurur vesilesidir. Özbekistan’ın Semerkant kentinde 9. Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde oy birliğiyle kabul edilen gözlemci üyeliğimiz, bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.”

Diplomatik başarı

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC’nin gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle ilgili “Kıbrıs milli davamızdır. Türkiye, her zaman Kıbrıs’ın haklı davasına destek olmaya devam edecektir” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “KKTC, geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu güzel başlangıç, Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına vermiş olduğu koşulsuz desteğin ve önemli bir diplomatik başarının tezahürü olmuştur” paylaşımı yaptı.

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