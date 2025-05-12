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Kocaeli’nin yeni alev savaşçıları hazır kıta

Kocaeli’nin yeni alev savaşçıları hazır kıta

04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gerçekleştirdiği müdahale, eğitim ve denetim hizmetleri ile vatandaşın 7/24 yanında olan Kocaeli İtfaiyesi, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce bünyesine 96 yeni personel dahil eden Büyükşehir İtfaiyesi, yeni personelin eğitimlerini sürdürüyor. Yeni personele verilen teorik ve pratik eğitimlerle müdahale bilinci kazandırmak, acil durumlara karşı hazırlık ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması hedefleniyor. Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi eğitmenleri, göreve yeni başlayan 96 itfaiye personeline yangına müdahale teknikleri, trafik kazalarında kurtarma gibi konularda teorik ve pratik bilgiler verdi.


#Kocaeli
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