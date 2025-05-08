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Toplu taşıma araçlarına merkezde anlık denetim

Toplu taşıma araçlarına merkezde anlık denetim

04:008/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İhlali tespit edilen araçlar hakkında kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor.
İhlali tespit edilen araçlar hakkında kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Yönetim Merkezi, Kocaeli genelinde toplu taşımacılık yapan araçları, elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi ile araçların içinde bulunan kameralar aracılığıyla anlık takip ediyor. Bu kapsamda toplu taşıma hizmeti veren 349 hattaki 2 bin 222 araç 6 bin kamera ile anlık denetleniyor. 153 Çağrı Merkezi üzerinden toplu taşıma araçları ve sürücüleri ile ilgili gelen şikâyetlerde bu kameralardan inceleniyor. Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından araç çalışma saatleri, güzergâh kontrolleri ve durak giriş çıkışları sürekli takip ediliyor. Olası ihlallere anında müdahale ediliyor. İhlali tespit edilen araçlar hakkında kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor.


#Kocaeli
#toplu taşıma
#denetim
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