Kitap sevgisi sokağa taşındı

Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası kapsamında İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleştirdiği “Soru-Cevap Yarışması” ile hem edebiyat tutkunlarını sevindirdi hem de kitaba verdiği önemi bir kez daha gösterdi.





KOCAELİ’DE EDEBİYAT DOLU BULUŞMA

Her yıl Türkiye’nin en büyük kitap fuarını düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, normal zamanlarda da kitap okumaya teşvik eden proje ve etkinlikleri ile kitap tutkunlarını buluşturuyor. Bu kapsamda Büyükşehir, sokak röportajı formatında gerçekleştirdiği etkinlikte kitap sevgisini aşıladı.

Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen “Soru-Cevap Yarışması” ile Cumhuriyet Bulvarı’ndan geçen vatandaşlara edebiyatla ilgili sorular yöneltildi. Soruları doğru yanıtlayan katılımcılar, birbirinden değerli kitapların sahibi oldu.





ÇOCUKLAR, AKRANLARINA KİTAP HEDİYE ETTİ

Renkli görüntülere sahne olan yarışma, vatandaşların hem bilgisini sınamasına hem de hoş bir sürprizle karşılaşmasına vesile oldu. Etkinlikte ayrıca farklı yaşlardaki çocuklar akranlarına kitap hediye ederek, paylaşmanın ve okuma kültürünü yaymanın güzel bir örneğini sergiledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı etkinlikle kitap okuma alışkanlığını teşvik ederken aynı zamanda İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda yürüyen her yaştan bireyin yüzünde bir tebessüm bırakmayı başardı.



