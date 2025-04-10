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Shakespeare’in el yazması sonesi bulundu

Shakespeare’in el yazması sonesi bulundu

04:0010/04/2025, Thursday
G: 10/04/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Sone, dönemin siyasi atmosferine de göndermeler içeriyor.
Sone, dönemin siyasi atmosferine de göndermeler içeriyor.

Oxford Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Fakültesi’nden Dr. Leah Veronese, Shakespeare’in 116’ncı sonesinin 17’nci yüzyıla ait nadir bir el yazması kopyasını keşfetti. El yazması, Ashmolean Müzesi’nin kurucusu ve kral yanlısı bir isim olan Elias Ashmole’un kişisel arşivinde bulundu. Bu keşif, şimdiye kadar tespit edilen ikinci el yazması kopya olmasıyla dikkat çekiyor. El yazması sadece edebi değil, aynı zamanda tarihi bir öneme de sahip. Sonenin, o dönemde yasaklanan Noel ilahileri ve siyasi hicivlerle birlikte yer alırken, müziğe de uyarlandığı belirtiliyor. Uyarlamada Shakespeare’in orijinal dizeleri değiştirilmiş ve yedi yeni dize eklenmiş. Aynı zamanda dönemin siyasi atmosferine de göndermeler içeriyor.


#Shakespeare
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