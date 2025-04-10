Rüzgârlı Pazar bir merhamet masalı

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak Rüzgârlı Pazar dizisi sete çıktı. Usta hikâyeci Mustafa Kutlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanan dizi, 8 bölümden oluşacak. Geçtiğimiz gün sete çıkan hikâye için Kemerburgaz’da Rüzgârlı Pazar’ın ana mekanları olan pazar yeri ve üst geçit platosu kuruldu. Duran isminde 11 yaşındaki Yozgatlı bir çocuğun verdiği hayat mücadelesinin ana konuyu oluşturduğu hikâyede, görme engelli Nimet ve Cesur’un aşkları imkansızın tarifini yapacak. 2000’li yılların sosyal portresini de anlatan kitabın mekân ve kostüm tasarımı için kalabalık bir ekip çalışıyor. Pazarların, işportacı tezgâhlarının, gecekondu mahallelerinin görmezden gelinen insanlarının hikâyesi, son yıllarda birbirine benzeyen dizi senaryolarından ayrışmasıyla dikkat çekiyor.





BİRBİRİNDEN BAŞARILI OYUNCULAR

Güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandıran dizinin başrollerinde son dönemin en başarılı oyuncularından İsmail Hacıoğlu ve Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Hacıoğlu, Ateş karakterine hayat verirken, Turan ise Nimet rolüyle ekran karşısına çıkacak. Dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler ise, Özgür Cem Tuğluk, Uğur Arslan, Melis Babadağ, Hakan Boyav, Sude Zulal Güler, Turgay Aydın, Yonca Şahinbaş, Almıla Uluer, Erman Saban, Zeynep Özyağcılar ve Oğuz Dinçer. Bir merhamet masalı olarak tanımlanan dizinin yapımcılığını Uğur Uzunok üstlenirken, yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan oturuyor. Senaryosunu ise Uğur Uzunok ve Esma Koç kaleme aldı. Güçlü kadrosu, etkileyici hikâyesi ve başarılı yapım ekibiyle Rüzgârlı Pazar, şimdiden yılın en çok merak edilen projelerinden biri haline geldi.





Ayça Ayşin Turan İsmail Hacıoğlu





MERHAMET İSİMLİ BİR YUVA KURMAK İSTİYORUZ

Hikâyede, yüreği olanın yüreğini hatırladığı, merhamet sahibinin merhametini yokladığı bir dünya olduğunu söyleyen Yapımcı ve Senarist Uğur Uzunok, “Biz bu dünyayı dizide de anlatmaya çalışıyoruz. Rüzgârlı Pazar abartısız bir Türkiye haritası, bir merhamet masalıdır. İnsanlığın içinde yuva yapmış, ötekine bakmamak diye bir ev var, biz o evi bozup yerine merhamet isimli herkese açık bir yuva kurmak istiyoruz. Yoksulluğun ancak merhametle sarılacağını söyler hikayemiz. ‘Yüreğimiz nasır tuttu. Biri yoksulluktan bahsedecek olsa suratımız buruşuyor, dinlemek istemiyoruz’ diyordu Kutlu kitabında, biz de yüreğinizi yumuşatmak için çekiyoruz bu diziyi. Bir yol düşünün, kısmen karanlık, acı dolu, tehlikeli ve huzursuz, yoksulluğun ahı duman gibi etrafta, o yolu sizin namınıza pamuk tarlası haline getirir bu kitap. Senaryo sürecinde de en çok bunu dikkat ettik” diyerek dizide üzerinde durdukları hassasiyeti anlattı.





EMANET TİTİZLİĞİNDE HAZIRLIYORUZ

Uğur Uzunok

Rüzgârlı Pazar dizisinin kabul olunmuş duası olduğunu belirten Yapımcı Uğur Uzunok, Mustafa Kutlu ile karşılaşmasını şu ifadelerle dile getirdi: “Şiir yazdığım zamanlarda Dergâh Dergisi’nde bir şiirim yayınlanmıştı. 2007 yılında Dergâh’a gidip gelirken, Mustafa Kutlu’ya Rüzgârlı Pazar kitabını imzalatmıştım. Kutlu’nun tüm kitaplarını okumuştum ama imzalatmak için bu hikâyeyi seçmiştim. Çünkü kitabı okuduğumda o kitapta anlatılan dünyayı bir diziye uyarlamayı kafaya koymuştum. Üstelik o yıllarda henüz hiç senaryo yazmamıştım. Yani bir nevi bu dizi kabul olunmuş duam olacak. TRT son yıllarda, genel müdürümüz Zahid Sobacı Beyefendi dönemiyle birlikte memleketin ihtiyacı olan hikayeleri bir bir seçip anlatıyor. Rüzgârlı Pazar onlardan sadece biri. Dizimizi bir emanet titizliğinde hazırlıyoruz, yazarından alınmış bu emaneti izleyiciyle çok yakın zamanda buluşturacağız.”



