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Shakespeare'in gizli sonesi bulundu

Shakespeare'in gizli sonesi bulundu

13:499/04/2025, Çarşamba
DHA
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Bu keşif, şimdiye kadar tespit edilen yalnızca ikinci el yazması kopya olmasıyla dikkat çekiyor.
Bu keşif, şimdiye kadar tespit edilen yalnızca ikinci el yazması kopya olmasıyla dikkat çekiyor.

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Leah Veronese, Shakespeare'in 116'ncı sonesinin nadir bir el yazması kopyasını keşfetti.

Oxford Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nden Dr. Leah Veronese, Shakespeare'in 116'ncı sonesinin 17'nci yüzyıla ait nadir bir el yazması kopyasını keşfetti. El yazması, Ashmolean Müzesi'nin kurucusu ve kral yanlısı bir isim olan Elias Ashmole'un kişisel arşivinde bulundu. Bu keşif, şimdiye kadar tespit edilen yalnızca ikinci el yazması kopya olmasıyla dikkat çekiyor.

Dr. Veronese'nin açıklamalarına göre, el yazması sadece edebi değil, aynı zamanda tarihi bir öneme de sahip. Sonenin, o dönemde yasaklanan Noel ilahileri ve siyasi hicivlerle birlikte yer alırken, müziğe de uyarlandığı belirtiliyor. Bestesi Henry Lawes tarafından yapılan şarkı formundaki bu uyarlamanın sözleri, New York Halk Kütüphanesi'nde yer alan bir şarkı kitabında mevcut. El yazmasında yalnızca sözler bulunuyor. Uyarlamada Shakespeare'in orijinal dizeleri değiştirilmiş ve yedi yeni dize eklenmiş.

Uzmanlara göre, esere eklenen dizeler yalnızca şarkı formuna uygunluk için değil, aynı zamanda dönemin siyasi atmosferine göndermeler içeriyor. Kraliyet yanlısı şairlerin bulunduğu bir koleksiyonda yer alması, bu dizelerin romantik aşktan çok, dini ve siyasi sadakati yücelten bir mesaj taşıdığına işaret ediyor.

Bu el yazması, yalnızca Shakespeare'in eserlerinin nasıl okunduğunu değil, aynı zamanda nasıl dönemin şartlarına göre uyarlandığını da gösteriyor.

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