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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Sulama kanalına uçtu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen kazada, yola çıkan köpeğe çarpmamak amacıyla ani manevra yaptığı kamyonetiyle sulama kanalına uçan Sebahattin T. isimli vatandaş yaralandı. Tedavi altına alınan Sebahattin T.'nin sağlık durumunda bir ciddiyet olmadığı belirtildi.

12:50 . 22/05/2023 Pazartesi
DHA
Sebahattin T. ve olay yerinin görüntüleri.

Sebahattin T. ve olay yerinin görüntüleri.

Kaza, saat 01.00 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden kamyonetin sürücüsü Sebahattin T., yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sebahattin T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sebahattin T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



#Bursa
#kaza
#köpek
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