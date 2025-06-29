Koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda sazlık alanda yangın

Yangın, akşam saatlerinde Göksu Deltası'nda bataklık ve sazlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı. Yer yer kuru otların da tutuşmasıyla birlikte yükselen dumanlar, ilçe merkezinin bazı noktalarından da görüldü. Yangının çıktığı alanın bataklık olması nedeniyle araçlar bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlerin sazlık dışına taşmaması ve ormanlık alanlara sıçramaması için tedbir aldı. Yangına doğrudan müdahalenin sınırlı kaldığı bölgede gözlem ve doğal sınırlandırma yöntemleri uygulanıyor.