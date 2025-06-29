Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda sazlık alanda yangın

Koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda sazlık alanda yangın

22:1829/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, ilçe merkezinin bazı noktalarından da görüldü.
Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, ilçe merkezinin bazı noktalarından da görüldü.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı. Yangının çıktığı alanın bataklık olması nedeniyle araçlar bölgeye ulaşmakta güçlük çekerken, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlerin sazlık dışına taşmaması ve ormanlık alanlara sıçramaması için tedbir aldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altındaki Göksu Deltası'nda sazlık alanda yangın çıktı. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan deltadaki yangın, çevre sakinlerini endişelendirdi.

Bataklık alan müdahaleyi zorlaştırıyor

Yangın, akşam saatlerinde Göksu Deltası'nda bataklık ve sazlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı. Yer yer kuru otların da tutuşmasıyla birlikte yükselen dumanlar, ilçe merkezinin bazı noktalarından da görüldü. Yangının çıktığı alanın bataklık olması nedeniyle araçlar bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlerin sazlık dışına taşmaması ve ormanlık alanlara sıçramaması için tedbir aldı. Yangına doğrudan müdahalenin sınırlı kaldığı bölgede gözlem ve doğal sınırlandırma yöntemleri uygulanıyor.

Kuş Cenneti delta

Göksu Deltası, flamingolar, pelikanlar ve tepeli pelikan gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün üreme ve barınma alanı olarak biliniyor. Yangının bu kuş türlerinin yaşam alanlarına etkisi ise endişeye neden oldu.



#Mersin
#Göksu Deltası
#Yangın
#Kuş Cenneti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmenlerin yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor: MEBBİS öğretmen giriş ekranı