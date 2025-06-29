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İzmir'in iki ilçesinde birden orman yangını çıktı

İzmir'in iki ilçesinde birden orman yangını çıktı

15:1329/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
AA
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İzmir'de yangın.
İzmir'de yangın.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.


Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.



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