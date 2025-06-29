Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Pendik'te ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Pendik'te ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

19:5929/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

İstanbul Pendik’te Aydos Ormanı’nın Velibaba Mahallesi sınırlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydos Ormanı'nın Velibaba Mahallesi sınırlarında kalan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ekipler bölgede soğutma çalışması da yaptı.


#Pendik
#Aydos Ormanı
#orman
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama: 29 Haziran-2 Temmuz arasında 21 ilçede elektrik kesintisi