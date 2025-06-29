Pendik'te ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
İstanbul Pendik’te Aydos Ormanı’nın Velibaba Mahallesi sınırlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Aydos Ormanı'nın Velibaba Mahallesi sınırlarında kalan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Ekipler bölgede soğutma çalışması da yaptı.
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