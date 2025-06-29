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Bodrum'da tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Bodrum'da tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

18:3329/06/2025, Pazar
AA
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Yangın nedeniyle bölgedeki zeytinlikler zarar gördü.
Yangın nedeniyle bölgedeki zeytinlikler zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava araçları, arazözler ve yangın söndürme işçileri müdahale etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Mumcular Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekiplerin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle bölgedeki zeytinlikler zarar gördü.


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