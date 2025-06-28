Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale'de otluk alandaki yangın kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de otluk alandaki yangın kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor

20:2028/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemedi.

Çanakkale merkez İsmetpaşa Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangına çok sayıda kurumdan ekip sevk edilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kent merkezinde İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ve Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası büyümeden kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.


#Çanakkale
#yangın
#itfaiye
#otluk alan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?