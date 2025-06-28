Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce'de örtü yangını: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Düzce'de örtü yangını: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

22:3828/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yangın sonucunda yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın sonucunda yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde anız temizliği sırasında çıkan örtü yangını, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karakaş köyü kırsalında başlayan yangına Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü, belediye ve özel idare ekipleri ile köylüler müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karakaş köyü kırsalında anız temizliği sırasında yakılan ateşin kontrolden çıkmasıyla örtü yangını çıktı.

Yangını fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü, Yığılca Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına iş makineleri ve arazözlerle müdahale eden ekiplere bölge halkı da destek verdi.

Köylüler, "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarıyla yangın bölgesine su takviyesi yaptı.

Yaklaşık 5 saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.


#Düzce
#Yığılca
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?