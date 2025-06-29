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Bakan Yumaklı: Haziran ayı boyunca bin 459 yangına müdahale ettik

Bakan Yumaklı: Haziran ayı boyunca bin 459 yangına müdahale ettik

21:5529/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
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Yumaklı, vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Yumaklı, vatandaşlara açık alanda ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da toplam 9 büyük yangın çıktığını belirten Yumaklı, rüzgarın şiddetinin havadan müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi. Haziran ayında bin 459 yangına müdahale edildiğini belirten Yumaklı, İzmir’de 11 uçak, 27 helikopter ve bin 113 personelin görev yaptığını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.


İzmir, Aydın, Denizli, ve Manisa'da 9 büyük yangın çıktığını ve rüzgarın çok şiddetli olduğu için havadan müdahaleyi etkilediğini belirten Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:


"Bugün İzmir'de 120 kilometreye ulaşan bir rüzgar vardı. Menderes'teki yangın ormanın bitişiğinde. Gaziemir'deki yangın fabrika bahçesindeki bir ateşten çıktı. İzmir'de 11 uçak ve 27 helikopter çalışıyor. 1113 arkaşımız mücadele ediyor. Müdahalelerimiz devam edecek. Her zaman olduğu gibi gecenin getirdiği sakinliği kullanacaklar. Doğanbey ve Kuyucak'ta rüzgarın şiddetli olması bekleniyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. Toplamda 3 vatandaşımız dumandan etkilendi. 1 Haziran'dan bu yana 1459 yangına müdahale ettik.


Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur. Ağır hapis cezası vardır. 'Bir şey olmaz' demeyelim, oluyor. Açık alanda ateş yakmayalım. Herhangi bir olaya sebebiyet vermeyelim. Bu yeşil vatanı korumamız gerekir"


#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#yangın
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