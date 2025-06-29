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Edirne'de çıkan yangında 10 dekar buğday ekili alan yandı

Edirne'de çıkan yangında 10 dekar buğday ekili alan yandı

21:3529/06/2025, Pazar
AA
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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkan yangında 10 dekar buğday tarlası zarar gördü. Tarlada çıkan yangın, itfaiye, orman ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yangına hızlı müdahale eden ekiplere teşekkür ederek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çıkan yangında 10 dekar buğday tarlası yandı.

İlçe merkezindeki TOKİ konutları yanındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Edirne Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörleriyle çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 dekar buğday tarlası yandı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, yangının ekiplerin ve çiftçilerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğünü belirtti.

Söndürme çalışmalarına destek verenlere teşekkür eden Ormankıran, "Tüm hemşehrilerimizden ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde ateş yakmama, anız yakmaktan kaçınma ve doğayı koruma konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


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