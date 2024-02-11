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Küçükçekmece'de AK Parti programına silahlı saldırıda yeni gelişme: Bakan Tunç açıkladı 12 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Tunç, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:13 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 17:40 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Bakan Yılmaz Tunç
Bakan Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralanmıştı.





#Küçükçekmece
#Son dakika
#Yılmaz Tunç
#Aziz Yeniay
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