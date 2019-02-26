Gündem Maltepe ayakta
İSTANBUL

Maltepe ayakta

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın tapu sözü verdiği vatandaşlar, parsellere haciz koyulduğunu öğrenince çılgına döndü. Şoke olan arsa sahipleri, “Maltepe’de hırsız var!” diye bağırdı. Yeni Şafak’ın haberini okuyan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu sakinleri dün Tapu’ya ve belediyeye akın etti, Kılıç’ın gelip kendilerine açıklama yapmasını istedi. Binaya sokulmayan vatandaşlarla, “Haciz yanlışlıkla koyuldu” şeklindeki açıklamaları inandırıcı bulunmayan başkan yardımcıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Yüzlerce vatandaş, “Maltepe’de hırsız istemiyoruz” diye haykırdı.

Şahin Şen Yeni Şafak
İcra koyulan parsellerin yazılı olduğu listelerle belediye binasına gelen vatandaşlar, “2014'te tapu sözü verdi, tutmadı. Şimdi yine söz verdi. Bakıyoruz ki parsellerimiz icralık olmuş. Yalanı dolanı bırak gerçekleri açıkla” diye Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a tepki gösterdi.
İcra koyulan parsellerin yazılı olduğu listelerle belediye binasına gelen vatandaşlar, “2014'te tapu sözü verdi, tutmadı. Şimdi yine söz verdi. Bakıyoruz ki parsellerimiz icralık olmuş. Yalanı dolanı bırak gerçekleri açıkla” diye Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a tepki gösterdi.

Maltepe Belediyesi’nin borçları yüzünden icra konulan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallesinde yaşayan vatandaşlar belediyeye akın etti. Yıllardır ikamet ettikleri mahallelerinin icralık olduğunu öğrenen yüzlerce Maltepeli, dün sabah Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne gitti. Parsellere icra konulduğu ve icra kaldırılmadan tapularını alamayacaklarını öğrenen yüzlerce kişi “Maltepe’de hırsız istemiyoruz”, “Maltepe’de hırsız var” sloganları eşliğinde belediye binasına yürüdü.

Ali Kılıç

KOMİK AÇIKLAMA

Güvenlik görevlileri ve zabıta ekiplerince belediye binasına sokulmayan vatandaşlarla, belediye başkan yardımcıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Maltepe Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyesi ve grup başkanı Ufuk Yıldız’ın araya girmesiyle vatandaşlar bekleme salonuna alındı. Belediye başkan yardımcısı Haydar Battal vatandaşların, “Bu icrayı nasıl açıklayacaksınız” sorusuna “Bu icra yanlışlıkla konuldu” şeklinde komik bir cevap verdi. Vatandaşların “Aklımızla alay mı ediyorsunuz” diye tepki göstermesi üzerine geri adım atan Battal, “Bir yanlış anlaşılma var. Belediye başkanımız ve arkadaşlarımız görüşmeleri sürdürüyor. Sorunu çözeceğiz” dedi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İcra şokunu yaşayan vatandaşlardan Adnan Kitnur, “2014 mahalli seçimleri öncesi Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerine gelen Ali Kılıç bize söz verdi. Mahalleliler de inanıp oy verdi. Bize tapu verecekleri yerde parsellerimize haciz geldi. Ben 40 yıldır orada yaşıyorum. Ne yani şimdi gidip belediye önünde yakayım mı kendimi? Muhatap bulamıyoruz, belediyeye girmemiz engelleniyor. Belediye başkan yardımcısı da terörist çıktı. DHKP-C üyeliğinden 10 sene ceza aldı. Maltepe belediyesi bu işte” dedi.

REKLAM

SÖZLERİNDE DURMADILAR

Tapu bekleyen Şenol Kalaycı da “Ali Kılıç Mart’tan önce tapunuzu alacaksınız dedi. Afişler astırdı daha sonra icralık olayı çıkınca, tapuları veremeyeceğini anlayıp afişleri toplattı. Bize hiçbir açıklama yapılmadı. Şu an mağduruz. Yazık bu vatandaşa. Ali Kılıç’ı kendi ilçe teşkilatı bile istemiyor. Adalet diyerek geçen yıl Ankara’dan İstanbul’a yürüdüler. Şimdi de adaletsizliğin kendilerinde olduğunu bildikleri için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdüler” diye tepki gösterdi.

31 MART AKŞAMI KAÇMASIN

Coşkun Temel ise “Belediyenin borcu 600 milyona dayanmış, ama hizmet yok. Bu para nereye harcandı. Buradan sesleniyorum. Ali Kılıç Maltepe’deki saltanatını kaybedecek ve yurtdışına kaçacak. Kılıç’a yurt dışına çıkma yasağı koysunlar. 31 Mart akşamı kaçmasına izin verilmesin” diye konuştu.

4 yılda köşeyi döndüler
GÜNDEM
4 yılda köşeyi döndüler

Kılıç’a desteği çocuklarıma anlatamam
GÜNDEM
Kılıç’a desteği çocuklarıma anlatamam
Sırtını Kandile dayadı

Sırtını Kandile dayadı

​CHP ve İyi Parti'nin HDP ile yaptığı ittifak il ve ilçe listelerine yansıdı.
Maltepe ayakta

Maltepe ayakta

​Maltepe Belediyesi'nin borçları yüzünden 3 mahalleye haciz konuldu.
KarakozakaABD engeli

KarakozakaABD engeli

​Vatan topraklarına Türkiye'nin girişi engellenmek isteniyor.
O vahşetaklından çıkmıyor

O vahşetaklından çıkmıyor

​Katliamın şahitlerinden Elman Memedov, yaşadıkları vahşeti Yeni Şafak'a anlattı.
FETÖ içinailelerini sattılar

FETÖ içinailelerini sattılar

​En yakınlarının mağdur ettiği kişiler, OHAL Komisyonu'nun titiz çalışmasıyla tespit edildi.
Taksit sayısı arttı

Taksit sayısı arttı

Vadeyi 60 aya çıkaran BDDK yönetmeliği yürürlüğe girdi.
Zarif istifa etti

Zarif istifa etti

İran ile BM ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın mimarıydı.
Bu gece unutulmaz

Bu gece unutulmaz

​Fenerbahçe, derbide 3-0'dan geri döndü.

Riskli bina kalmayacak

Riskli bina kalmayacak

Süreç 20 yıl içerisinde tamamlanacak.
Duygusal gol!

Duygusal gol!

​Milli futbolcu derbide attığı gole sevinmedi.
MültecilereNazi uygulaması

MültecilereNazi uygulaması

Avusturya'da ırkçıların son yasağı pes dedirtti.
Avrupadangeri adım

Avrupadangeri adım

​Maduro'yu devirmek için her yolu deneyen ABD'yi uyardılar.
Benzin vemotorine zam

Benzin vemotorine zam

Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.
IMFyle işimiz yok

IMFyle işimiz yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin borcunu biz bitirdik.
5 Nisanda taşınıyor

5 Nisanda taşınıyor

Atatürk Havalimanı'ndaki son uçuş 7 Nisan'da.
Aday olamadı

Aday olamadı

Mersin İl Seçim Kurulu veto etti, son kararı YSK verecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.