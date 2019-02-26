Maltepe ayakta

İcra koyulan parsellerin yazılı olduğu listelerle belediye binasına gelen vatandaşlar, “2014'te tapu sözü verdi, tutmadı. Şimdi yine söz verdi. Bakıyoruz ki parsellerimiz icralık olmuş. Yalanı dolanı bırak gerçekleri açıkla” diye Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a tepki gösterdi.

Maltepe Belediyesi’nin borçları yüzünden icra konulan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallesinde yaşayan vatandaşlar belediyeye akın etti. Yıllardır ikamet ettikleri mahallelerinin icralık olduğunu öğrenen yüzlerce Maltepeli, dün sabah Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne gitti. Parsellere icra konulduğu ve icra kaldırılmadan tapularını alamayacaklarını öğrenen yüzlerce kişi “Maltepe’de hırsız istemiyoruz”, “Maltepe’de hırsız var” sloganları eşliğinde belediye binasına yürüdü.

Ali Kılıç

KOMİK AÇIKLAMA

Güvenlik görevlileri ve zabıta ekiplerince belediye binasına sokulmayan vatandaşlarla, belediye başkan yardımcıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Maltepe Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyesi ve grup başkanı Ufuk Yıldız’ın araya girmesiyle vatandaşlar bekleme salonuna alındı. Belediye başkan yardımcısı Haydar Battal vatandaşların, “Bu icrayı nasıl açıklayacaksınız” sorusuna “Bu icra yanlışlıkla konuldu” şeklinde komik bir cevap verdi. Vatandaşların “Aklımızla alay mı ediyorsunuz” diye tepki göstermesi üzerine geri adım atan Battal, “Bir yanlış anlaşılma var. Belediye başkanımız ve arkadaşlarımız görüşmeleri sürdürüyor. Sorunu çözeceğiz” dedi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İcra şokunu yaşayan vatandaşlardan Adnan Kitnur, “2014 mahalli seçimleri öncesi Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerine gelen Ali Kılıç bize söz verdi. Mahalleliler de inanıp oy verdi. Bize tapu verecekleri yerde parsellerimize haciz geldi. Ben 40 yıldır orada yaşıyorum. Ne yani şimdi gidip belediye önünde yakayım mı kendimi? Muhatap bulamıyoruz, belediyeye girmemiz engelleniyor. Belediye başkan yardımcısı da terörist çıktı. DHKP-C üyeliğinden 10 sene ceza aldı. Maltepe belediyesi bu işte” dedi.

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SÖZLERİNDE DURMADILAR

Tapu bekleyen Şenol Kalaycı da “Ali Kılıç Mart’tan önce tapunuzu alacaksınız dedi. Afişler astırdı daha sonra icralık olayı çıkınca, tapuları veremeyeceğini anlayıp afişleri toplattı. Bize hiçbir açıklama yapılmadı. Şu an mağduruz. Yazık bu vatandaşa. Ali Kılıç’ı kendi ilçe teşkilatı bile istemiyor. Adalet diyerek geçen yıl Ankara’dan İstanbul’a yürüdüler. Şimdi de adaletsizliğin kendilerinde olduğunu bildikleri için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdüler” diye tepki gösterdi.

31 MART AKŞAMI KAÇMASIN

Coşkun Temel ise “Belediyenin borcu 600 milyona dayanmış, ama hizmet yok. Bu para nereye harcandı. Buradan sesleniyorum. Ali Kılıç Maltepe’deki saltanatını kaybedecek ve yurtdışına kaçacak. Kılıç’a yurt dışına çıkma yasağı koysunlar. 31 Mart akşamı kaçmasına izin verilmesin” diye konuştu.

Maltepe’deki icra skandalını ilk kez 23 ŞUBAT 2019’da Yeni Şafak gündeme getirdi.

23 Şubat 2019 Yeni Şafak-Manşet

GÜNDEM Binlerce vatandaşı aldattı

GÜNDEM 4 yılda köşeyi döndüler