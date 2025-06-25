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Mersin'de günübirlik konaklama tesislerine denetim: 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza

Mersin'de günübirlik konaklama tesislerine denetim: 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza

09:5425/06/2025, Çarşamba
AA
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Denetimi Asayiş Şubesi ekipleri gerçekleştirdi.
Denetimi Asayiş Şubesi ekipleri gerçekleştirdi.

Mersin'de turizm bölgesindeki denetimlerde 5 konaklama tesisine 476 bin 627 lira ceza uygulandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, günübirlik kiraya verilen konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.


Ekipler, turizm bölgesindeki 885 daire ile 37 günübirlik konaklama tesisini denetledi.


Kontrollerde, "emniyet terminallerine bağlanmadan konaklama faaliyeti yürüttüğü" belirlenen 2 daire sahibine 272 bin 378 lira ceza verildi.


Uygulamada, "anlık veri göndermedikleri" tespit edilen 3 tesise de 204 bin 249 lira ceza kesildi.




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