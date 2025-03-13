Mersin'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 sikke ele geçirildi

Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Silifke ilçelerinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.