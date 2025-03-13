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Mersin'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 sikke ele geçirildi

Mersin'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 sikke ele geçirildi

10:3013/03/2025, Perşembe
AA
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Aramalarda 4 sikke, 2 dedektör, 2 kulaklık, 2 kazma, 2 hilti ve jeneratör ele geçirildi.
Aramalarda 4 sikke, 2 dedektör, 2 kulaklık, 2 kazma, 2 hilti ve jeneratör ele geçirildi.

Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, dedektör, 2 kulaklık, 2 kazma, 2 hilti ve jeneratör de ele geçirildi.

Mersin'de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ve Silifke ilçelerinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı.


Aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, 2 dedektör, 2 kulaklık, 2 kazma, 2 hilti ve jeneratör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.



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