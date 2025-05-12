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Metrobüs kazasında ölen Ebru Heper son yolculuğuna uğurlandı: Eşi gözyaşlarına boğuldu

Metrobüs kazasında ölen Ebru Heper son yolculuğuna uğurlandı: Eşi gözyaşlarına boğuldu

14:1112/05/2025, Pazartesi
DHA
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Ebru Heper'in eşi Sabri Heper'i yakınları teselli etti.
Ebru Heper'in eşi Sabri Heper'i yakınları teselli etti.

İstanbul'da metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper (37) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.Heper'in eşi cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada hastaneye kaldırılan 57 yaralıdan biri olan sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi. Ebru Heper için öğlende Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ebru Heper'in eşi Sabri Heper, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede gözyaşı döken Sabri Heper'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Ebru Heper, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.






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