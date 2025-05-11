Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper'in acı dolu hikayesi: Bir yıl önce bebeğini kaybetmişti

İstanbul Beylikdüzü'nde Haramidere Sanayi durağında yolcu almak için bekleyen bir metrobüse arkadan başka bir metrobüs çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden kişinin Ebru Heper (37) olduğu ortaya çıktı. Yolcu alan metrobüse en arka sıradan binmeye çalışan Heper, diğer metrobüsün çarpmasıyla birlikte öndeki metrobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ebru Heper'in acı dolu hikayesi ortaya çıktı. Heper'in sadece bir yıl önce bebeğini düşürdüğü, 40 gün önce de kayınpederini kaybettiği öğrenildi. Ondan geriye çocuğunu, babasını ve son olarak da eşi Ebru Heper'i kaybeden Sabri Heper kaldı.