Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Valisi Gül metrobüs kazasında yaralananları ziyaret etti

İstanbul Valisi Gül metrobüs kazasında yaralananları ziyaret etti

19:4110/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralı, 45 kişinin de hafif yaralı olarak tedavi gördüğünü açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralı, 45 kişinin de hafif yaralı olarak tedavi gördüğünü açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, metrobüs kazasında yaralananlardan bazılarının tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Gerçekleşen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralı, 45 kişinin de hafif yaralı olarak tedavi gördüğünü açıkladı.

Yaralıları ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gül, metrobüs kazasından şu an itibarıyla 48 vatandaşın etkilendiğini belirterek, "Bunlardan 1 kişi maalesef vefat etti. 2'si ağır yaralı. 45 hastamız da ayakta tedavi olanlar var, hafif yaralı olanlar var" bilgisini verdi.

Yaralı sayısının değişme sebebine ilişkin soru üzerine Gül, "Rakamın değişme sebebi şu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden hemşehrilerimiz oluyor. Dolayısıyla da yarası hafif olup kendi imkanlarıyla gidenleri, zaman zaman rakamları revize ederek tekrar sizlere açıklıyoruz" diye konuştu.


"Kaza nedeni adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak"

Süreçle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını, adli ve idari süreçlerin devam ettiğini aktaran Gül, sağlık ve kurtarma ekiplerinin ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Diğer hastanedeki yaralıları da sırayla ziyaret edeceklerini dile getiren Gül, kaza nedenine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Kaza nedeni bundan sonraki süreçte, o adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs, bir de görüntülerde beyaz araç var, beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden durdurmadı ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an vefat eden, yaralı olan hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz" dedi.




#Hastane Ziyareti
#metrobüs kazası
#Davut Gül
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eczacılar Günü 2025 ne zaman? Eczacılık Günü 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü?