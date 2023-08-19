MHP lideri Bahçeli körüklü çizmeleri giydi mesaj verdi: Kıbrıs Türk'tür

MHP lideri Bahçeli, “KKTC’de Bir Yol Projesi Kapsamında Yaşanan Gerilimler ile ABD’nin PKK/YPG Terör örgütüyle Ortak Tatbikatına” yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli, '' Kıbrıs'ta yeşil hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine, nereye ve kimlere hizmet ettiği az çok belli olan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olması, tam manasıyla ilkelliktir. Pile halkının taleplerini karşılamak amacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün karşı çıkması, beton blokların proje sahasına yerleştirilmesi, kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek olmak ve çanak tutmaktır" ifadelerini kullandı'' ifadelerini kullandı.