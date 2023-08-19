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MHP lideri Bahçeli körüklü çizmeleri giydi mesaj verdi: Kıbrıs Türk'tür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'de provokasyona yeltenen BM ve Rumlara çizmelerini giyerek mesaj verdi. Bahçeli mesajına "Kıbrıs Türk'tür" notunu düştü. Videoda çalan müzik ise dikkat çekti.

21:49 . 19/08/2023 Cumartesi
AA
MHP lideri Devlet Bahçeli, KKTC’de provokasyon yapan BM’ye çizmelerini giyerek mesaj verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, KKTC’de provokasyon yapan BM’ye çizmelerini giyerek mesaj verdi.

MHP'nin paylaşımındaki videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elinde tespihi, ayağında çizmeleriyle, Zeki Müren'in "Ağlama Sevdam" şarkısı eşliğinde yürürken görülüyor.

MHP kaynakları, partinin sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla paylaşılan videonun, KKTC'deki Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarını engellemeye çalışan ve KKTC polisi ile inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tavrına tepki anlamına geldiğini belirtti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te, Antalya'nın kendilerine verilmesini isteyen İtalyan Büyükelçisi'nden müsaade isteyip mareşal kıyafetini ve çizmesini giydikten sonra, "Buyrun, şimdi sizi dinliyorum" dediği anı hatırlatan kaynaklar, Atatürk'ün daha sonra Fransız Büyükelçi ile Hatay konusunu görüşürken de
"Bana çizmelerimi yeniden giydirmeyin."
ifadelerini kullandığını kaydetti.


Devlet Bahçeli'den BM'ye çok sert KKTC tepkisi: Barış Gücü’nün Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur
Devlet Bahçeli'den BM'ye çok sert KKTC tepkisi: Barış Gücü’nün Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur

MHP lideri Bahçeli, “KKTC’de Bir Yol Projesi Kapsamında Yaşanan Gerilimler ile ABD’nin PKK/YPG Terör örgütüyle Ortak Tatbikatına” yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli, '' Kıbrıs'ta yeşil hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine, nereye ve kimlere hizmet ettiği az çok belli olan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olması, tam manasıyla ilkelliktir. Pile halkının taleplerini karşılamak amacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün karşı çıkması, beton blokların proje sahasına yerleştirilmesi, kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek olmak ve çanak tutmaktır" ifadelerini kullandı'' ifadelerini kullandı.



#BMBG
#KKTC
#MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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