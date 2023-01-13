Gündem Muhabire başörtüsü nedeniyle hakaret eden kadın serbest bırakıldı
İSTANBUL

Muhabire başörtüsü nedeniyle hakaret eden kadın serbest bırakıldı

Beşiktaş'ta sokak röportajı yaptığı sırada muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret eden şüpheli Aylin A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi AA İHA
Muhabire başörtüsü nedeniyle hakaret eden kadın serbest bırakıldı
Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aylin A.

Beşiktaş'ta sokak röportajı yaptığı sırada Kanal 7 Muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle eden şüpheli Aylin A. (46) gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Aylin A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Aylin A., 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

  • Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Mercan'a başörtüsü saldırısı: Kafan hava alsın ondan sonra konuş
GÜNDEM
Gazeteci Mercan'a başörtüsü saldırısı: Kafan hava alsın ondan sonra konuş

Gazeteci Mercan'a başörtüsü saldırısı: Kafan hava alsın ondan sonra konuş
OYNAT 01:12
Gazeteci Mercan'a başörtüsü saldırısı: Kafan hava alsın ondan sonra konuş
Beşiktaş'ta Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan, haber takibi sırasında başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği kadından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mercan'ın ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri, kimliğini belirlediği Aylin A'yı gözaltına aldı. Aylin A. isimli kadın, muhabire yönelik, ' Sen bence kafan hava alsın ondan sonra konuş.' ifadelerini kullanmıştı.

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