Muhabire başörtüsü nedeniyle hakaret eden kadın serbest bırakıldı

Gazeteci Mercan'a başörtüsü saldırısı: Kafan hava alsın ondan sonra konuş

Beşiktaş'ta Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan, haber takibi sırasında başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği kadından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mercan'ın ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri, kimliğini belirlediği Aylin A'yı gözaltına aldı. Aylin A. isimli kadın, muhabire yönelik, ' Sen bence kafan hava alsın ondan sonra konuş.' ifadelerini kullanmıştı.





