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Gündem Muharrem İncenin partisi 19 Mayısta faaliyetlerine başlıyor
POLİTİKA

Muharrem İnce'nin partisi 19 Mayıs'ta faaliyetlerine başlıyor

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi", 19 Mayıs'ta "Memleket Partisi" adı altında siyasi faaliyetlerine başlayacak. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak.

Haber Merkezi AA
Muharrem İncenin partisi 19 Mayısta faaliyetlerine başlıyor
Muharrem İnce

Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi", Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta "Memleket Partisi" adı altında siyasi faaliyetlerine başlayacak.

19 Mayıs'ta kuruluş dilekçesini sunacak

Memleket Hareketi'ni partileşme çalışmalarında son aşamaya gelen İnce, tüm büyükşehirlerde ve çok sayıda ilde il başkanlarını belirledi.

Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunacak. İnce, kuruluş dilekçesini 17-18 Mayıs'ta Ankara'da toplayacağı Kurucular Kurulu üyeleriyle teslim edecek.

Logo Türkiye haritası

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

Eski futbolcu Ümit Özat da kurucular arasında

Parti tüzüğü ve programı hazır olan Memleket Hareketi'nde 50-60 kişilik kurucular kurulu yer alacak.

Kurucular kurulunca daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, iş adamları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner, gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor.

4 genel başkan yardımcılığının bulunacağı partide "güçlü genel sekreterlik" olacak. Partinin ilk genel sekreterinin Hakkı Akalın olacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek

Memleket Hareketi Partisi'nde 20-25 arasında MYK üyesi, 50 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) bulunacak. Partinin kadın ve gençlik kolları ise olmayacak.

Milletvekili adayının belirlenmesinde "ön seçim ve fermuar" sistemini uygulayacak partinin cumhurbaşkanı adayını ise üyeler seçimle belirleyecek.

Muharrem İnce partisinin kuruluşunu ilan ettikten sonra ise il gezilerine devam edecek. İlk olarak gitmediği az sayıdaki ili ziyaret edecek İnce, daha sonra ise ilçe gezilerine başlayacak.

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