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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan tutuklandı

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan tutuklandı

19:0623/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
DHA
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Saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.
Saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ümraniye'de karakoldan firar eden ve kendisini yakalamaya çalışan polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden, 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Geçti, 'kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Ümraniye'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü, tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) ağır yaralanmış, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılmış, polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.


Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Firar ettikten kısa süre sonra yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan sorgulamada şüphelinin olay anını tam olarak hatırlamadığını söylediği ancak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Geçti, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından; 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


#Şeyda Yılmaz
#şehit
#polis memuru

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