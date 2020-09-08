Reyhanlı saldırısının sorumlusu yakalandı: Teröristin üzerinden Suriye kimliği çıktı

Hayat

Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu

Evinizde yapabileceğiniz yapımı oldukça kolay bir o kadarda tadı efsane olan makarna ve sos tarifleriyle karşınızdayız. Hemen yapabileceğiniz bu makarna ve sosların tadına bayılacaksınız. İster domates soslu makarna ister kremalı makarna sosu için tarifimize buyurun. İşte evde yapılabilir lezzetli makarna sosu...