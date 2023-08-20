Rusya'dan KKTC'yi sindirmek isteyen BM'nin kınama tasarısına veto

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (Arşiv)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Pile-Yiğitler Yolu Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellenmeye çalışılmıştı.
Kıbrıs Türk tarafı BM araçları dozerlerle püskürtmüştü.
Rusya yanlı BMGK hamlesini veto etti
Bu gelişmelerin ardından Kıbrıs Türk tarafının haklılığını örtbas etmek isteyen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) üyeleri ABD, Fransa ve Çin, İngiltere’nin önerisiyle Pile Köyündeki olaylara dair KKTC’yi kınamak istedi.
Ancak Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC’yi kınayan tasarısını veto etti.
Rusya, BM’nin dünyadaki asıl meselelere odaklanması gerektiğini belirtti.