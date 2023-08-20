Rusya'dan KKTC'yi sindirmek isteyen BM'nin kınama tasarısına veto

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerlerinin KKTC'de Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesini kınadı. BMBG'ye adadaki barış ve huzur ortamına zarar veren bu yanlı tavrından derhal geri dönmesi ve asli görevini ifa etmesi için çağrıda bulunan Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk'ünün hakkı hiçbir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır." dedi.