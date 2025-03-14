Samsun'da LGBT karşıtı imza kampanyası: 'Anayasa değişsin, aile korunsun'

Samsun'da "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" konulu imza kampanyası düzenlendi.
'Aile kadın ve erkekten oluşur'
Açıklamada, eşcinselliği engellemek için Anayasa'ya bir madde eklenmesi önerilerek, "Anayasa'nın 41. maddesine, ‘Aile, kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir' cümlesinin eklenerek anayasal güvence verilmesi talebimizdir. Aile kurumunun sapkın ideolojilere karşı korunmasını ve ailenin tanımının, kadın, erkek ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak kabul edilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Anayasa değişikliğinde başörtüsünün de güvence altına alınması talep edilerek, "Ayrıca, kadınlarımızın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması için başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Anayasanın 24. maddesinde gereken düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Ailemizi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına almak için Gazi Meclisimizi biran önce harekete geçmeye çağırıyoruz" sözleri kullanıldı.
Açıklama sonrası imza kampanyası başlatıldı.