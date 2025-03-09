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Eğitim-Sen'den Ramazan ayında 'eğitim' bahanesiyle eşcinsellik propagandası

Eğitim-Sen'den Ramazan ayında 'eğitim' bahanesiyle eşcinsellik propagandası

23:549/03/2025, Pazar
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Eğitim Sen, eğitimcilerden okullardaki tahtaları mora boyamalarını da istemişti.
Eğitim Sen, eğitimcilerden okullardaki tahtaları mora boyamalarını da istemişti.

Eğitim Sen, Ramazan ayında eşcinsellik propagandasına imza attı. Eğitim sisteminin toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesinde önemli bir rol oynadığına vurgu yapılan açıklamada, 10 Mart'ta okullarda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin yapılacağı duyuruldu. Sapkın açıklamaya Eğitim-Bir-Sen'den tepki geldi. Eğitim-Sen’in ideolojik bir körlükle öteden beri sürdürdüğü eşcinsellik propagandasını Ramazan ayında sürdürmesinin provokasyon olduğu belirtilen açıklamada, "Aile kavramına savaş açan düşüncelerin, eşcinsellik ve benzeri sapkın yaşam biçimlerinin çocuklarımıza ders adı altında propagandasına müsaade edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Sen, Ramazan ayında eşcinsellik propagandasına imza attı. Sendika, eğitim sisteminin toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesinde önemli bir rol oynadığına vurgu yaptığı bir açıklama yaptı. Sendika tarafından yapılan sapkın açıklamada, 10 Mart'ta okullarda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin yapılacağı duyuruldu.

Sendikanın yaptığı açıklamaya, sosyal medyada eğitimciler ve veliler başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.


Eğitim-Bir-Sen'den sapkın hamleye tepki

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Eğitim-Sen'in yaptığı LGBT propagandasına tepki gösterdi. Eğitim-Sen’in ideolojik bir körlükle öteden beri sürdürdüğü eşcinsellik propagandasını Ramazan ayında sürdürmesinin provokasyon olduğu belirtilen açıklamada, "Aile kavramına savaş açan düşüncelerin, eşcinsellik ve benzeri sapkın yaşam biçimlerinin çocuklarımıza ders adı altında propagandasına müsaade edilemez.

Eğitim Sen’i eşcinsellik propagandasından ve provokasyondan vazgeçmeye, içinde yaşadıkları toplumu tanımaya, inanç ve değerlerine saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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#LGBT
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#Eğitim-Bir-Sen

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