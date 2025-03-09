Eğitim-Sen'den Ramazan ayında 'eğitim' bahanesiyle eşcinsellik propagandası

Eğitim Sen, Ramazan ayında eşcinsellik propagandasına imza attı. Sendika, eğitim sisteminin toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesinde önemli bir rol oynadığına vurgu yaptığı bir açıklama yaptı. Sendika tarafından yapılan sapkın açıklamada, 10 Mart'ta okullarda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin yapılacağı duyuruldu.

Sendikanın yaptığı açıklamaya, sosyal medyada eğitimciler ve veliler başta olmak üzere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.





Eğitim-Bir-Sen'den sapkın hamleye tepki

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Eğitim-Sen'in yaptığı LGBT propagandasına tepki gösterdi. Eğitim-Sen’in ideolojik bir körlükle öteden beri sürdürdüğü eşcinsellik propagandasını Ramazan ayında sürdürmesinin provokasyon olduğu belirtilen açıklamada, "Aile kavramına savaş açan düşüncelerin, eşcinsellik ve benzeri sapkın yaşam biçimlerinin çocuklarımıza ders adı altında propagandasına müsaade edilemez.

Eğitim Sen’i eşcinsellik propagandasından ve provokasyondan vazgeçmeye, içinde yaşadıkları toplumu tanımaya, inanç ve değerlerine saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



