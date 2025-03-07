RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı’ndan aileyi güçlendiren iş birliği: Çocuk ve gençlerde ekran bağımlılığı ile mücadele ana tema olacak

Ankara’da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) himayesinde, RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı arasında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.





Şahin: Aile, milletimizin temel taşıdır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, protokole dair açıklamasında, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından, aile yapısının güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını belirterek, “Uzun süredir hayalini kurduğumuz önemli bir mutabakatı hayata geçiriyoruz. Bu mutabakat, ailenin ve çocukların korunmasında yeni bir başlangıç olacaktır. Aile, milletimizin temel taşıdır. Medyanın aile yapısını destekleyecek şekilde yönlendirilmesi ve çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için bu iş birliğini gerçekleştirmekteyiz. Aile kavramının güçlendirilmesi ve ekran bağımlılığı ile mücadele bizim için çok önemli" diye konuştu.





Şahin “İsteğe bağlı yayınlar dahil olmak üzere, milli ve manevi tüm değerlerimizi tehtid eden LGBT ile de mücadelemizi topyekün her platformda etkin olarak sürdürecek, bu sapkın zihniyetin Türk aile yapısına daha fazla zarar vermesini engellemek adına gerekli tüm önlemleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.









Karabıyık: Ailenin korunması, çocuklarımızın geleceği, milletimizin bekâsı için elzem

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, ailenin korunmasının toplumsal yapının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Toplumun en önemli yapı taşı olan ailenin korunması, çocuklarımızın geleceği ve milletinizin bekâsı için elzemdir. Ekranlarda sorunun adresi aileymiş gibi gösterilerek, gençlerimizi yuva kurmaktan, aile kavramından soğutuyorlar. Aile kavramının altına dinamit yerleştiriyorlar. Oysa saha çalışmalarımızda, halka sorduğumuz zaman milletimiz aileyi sorunun değil mutluluğun, huzurun, güvenin adresi olarak işaret ediyor. Bu anlaşma, medya okuryazarlığından aile dostu içeriklerin teşvikine kadar geniş bir çerçevede topluma fayda sağlayacaktır. Bu mutabakatın tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundular.





Ekran bağımlılığına karşı güçlü adımlar

İmzalanan protokolün ana temalarından biri, çocuk ve gençlerde ekran bağımlılığı ile mücadele olacak. Ayrıca, dijital medyanın doğru kullanımını teşvik etmek adına farkındalık çalışmaları yapılacak.





Ebeveynler ve çocuklar için ekran bağımlılığına karşı kamu spotları hazırlanacak, seminerler ve zirveler düzenlenecek. Eğitim materyalleriyle medya okuryazarlığı güçlendirilecek. Teknolojiyi doğru kullanma ve dijital medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmalarına yönelik çeşitli programlar uygulanacak.





Medya izleme rehberi kamuoyuyla paylaşılacak

Bu protokol kapsamında, "Medya İzleme Rehberi" hazırlanarak, ailelerin medya içeriklerini seçerken dikkat etmeleri gereken kriterler belirlenip kamuoyuyla paylaşılacak. Ekran bağımlılığıyla mücadele, dijital medyada zararlı içeriklerin önlenmesi, medya okuryazarlığı ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla aile dostu yapımlar teşvik edilecek.





Şiddet ve zararlı içeriklere karşı eğitim ve rehberlik

Protokol, RTÜK'ün dijital platformlar ve medya hizmet sağlayıcıları ile iş birliği yaparak aile değerlerine uygun yapımların sayısını artırmayı ve bu içeriklerin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.





Çocuklar ve gençlerin şiddet ve zararlı içeriklerden korunmalarına yönelik medya okuryazarlığı programları, ebeveyn rehberleri ve teknik çözümler de uygulamaya konulacak.





Aile dostu yayın saatleri ve kültürel içerikler

Protokol kapsamında, RTÜK tarafından uygulanan "İyi Uykular Çocuklar" projesinin genişletilmesi ve televizyon yayın akışında "Aile Dostu Yayın Saati"nin oluşturulması da planlanıyor.





Aile birliğini destekleyen kısa film, animasyon ve belgesel yarışmaları düzenlenerek, olumlu aile değerlerini vurgulayan kültürel içeriklerin üretimi teşvik edilecek.





Beş yıllık sürdürülebilir faaliyet planı

RTÜK ve İstanbul Aile Vakfı, aile yapısının korunmasına yönelik çalışmaların uzun vadeli ve sürdürülebilir olması için beş yıllık bir faaliyet planı oluşturdu.





Bu planla birlikte, dijital medya ve televizyon yayınlarının toplum üzerindeki etkileri düzenli olarak izlenecek, aile dostu içeriklerin desteklenmesi için sektörel iş birlikleri geliştirilecek ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik projeler hayata geçirilecek.





Milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesi için önemli bir adım

Bu iş birliği, aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması hedefiyle, medya içeriklerinin ailelerin değerleriyle uyumlu hale getirilmesi adına çok önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ailenin gücünün, toplumun gücü olduğunun bilinciyle, çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir dijital ortamda büyümesine katkı sağlayacaktır.



