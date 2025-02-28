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Macaristan da yasakladı: LGBT yürüyüşlerine izin verilmeyecek

Macaristan da yasakladı: LGBT yürüyüşlerine izin verilmeyecek

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
19:0728/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Macaristan, LGBT yürüyüşlerini yasakladı
Macaristan, LGBT yürüyüşlerini yasakladı

Avrupa Birliği ülkelerinden Macaristan'da sapkın LGBT yürüyüşlerine artık izin verilmeyecek. Başbakan Viktor Orban'ın kamuoyuna duyurduğu karara göre, LGBT ve türevleri 'çocuk haklarını ihlal eden örgütler olarak kabul edilecek. Muhafazakarlığı ve Hristiyan geleneklerine bağlılığıyla bilinen Macar halkı karardan gayet memnun.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinde LGBT ve türevlerinin yürüyüş yapması ile açık alanlarda bir araya gelmelerine engel oluşturan kararnameyi resmen imzaladı.

Orban'ın imzaladığı karar, Macaristan'da henüz yürürlüğe giren "Çocuk Koruma Kanunu"nun bir devamı niteliği taşıyor.

Gürcistan ve Rusya da yasaklamıştı

Macaristan'ın yanı sıra Rusya, Belarus ve Gürcistan'ın da LGBT yürüyüşlerine izin vermediği biliniyor.

bu yasalar daha hafif algılansa da Rusya ve Belarus'ta LGBT sapkınlığına karşı çok katı bir politika izleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceleri yaptığı konuşmalarda ailenin önemi ve nüfusun kendisini yenilemesi hususlarına çokça değinmişti.




#LGBT
#Macaristan
#Viktor Orban
#Avrupa Birliği

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